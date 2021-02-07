شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالعلامة الكاملة في أخر 8 مباريات بصافرة إبراهيم نور الدين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة وجيه أحمد، مهمة إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بالجولة رقم 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، للحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

نور الدين أدار 23 مباراة للزمالك في الدوري الممتاز على مدار تاريخه التحكيمي، وحقق الفريق الأبيض مع صافرته الانتصار في 16 منهم وتعادل في 3 وخسر في 4.

وكانت أخر مباراة جمعت الزمالك بالاتحاد بصافرة ابراهيم نور الدين قد حسمها الأبيض بنتيجة 5/1 في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2018-2019.

الزمالك لم يتعثر سواء بالخسارة أو بالتعادل خلال أخر 8 مباريات أدارها إبراهيم نور الدين له، حيث انتصر الفريق بثلاثية على حساب طلائع الجيش مع صافرته في الدوري هذا الموسم، ومن قبله على كل من مصر المقاصة وطنطا في الموسم الماضي وعلى حساب الاتحاد والمقاصة والجونة والاسماعيلي في موسم 2018-2019، وعلى حساب النصر في موسم 2017-2018.

أخر تعثر للزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين كان بتعادله مع المقاولون العرب بدون أهداف في لقاء الدور الثاني من عمر الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

وكان إبراهيم نور الدين، صاحب الـ 41 عاماً قد أدار 4 مباريات بالدوري هذا الموسم 2020-2021، الأولى كانت للأهلي أمام مصر المقاصة وفاز فيها الفريق الأحمر بثلاثية كذلك كان شاهداً على فوز الانتاج على حساب المقاولون العرب بهدف نظيفة، والزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، وانتصار سموحة على حساب الاسماعيلي بهدفين نظيفين.