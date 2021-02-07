شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: جاهزون لمواجهة بطل أوروبا ونسعى لتقديم مستوى متميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي غدًا الاثنين النادي الأهلي، بطل إفريقيا، بنادي بايرن ميونخ، بطل أوروبا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وقال محمد الشناوي، قائد فريق الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «بالتأكيد ستكون مباراة مهمة وقوية أمام بطل أوروبا، ولكن في الوقت نفسه نحن أبطال إفريقيا، وجميع لاعبي الأهلي جاهزون نفسيًا وقادرون على تقديم مستوى متميز يليق بنادي القرن وممثل القارة الأفريقية والكرة المصرية».

وتابع: «نسير وفق نظام محدد في الاستعداد للمباراة، ونحترم جميع منافسينا بغض النظر عن الأسماء».

وأشار إلى أن الجميع يتطلع لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين في جميع المراكز.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية، وسيقاتلون غدًا أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.