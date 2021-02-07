شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وسيتي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل اليوم، الأحد، مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، في تمام السادسة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر سيتي ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة ليحتل المركز الرابع.

وبحسب التقارير، فقد يدفع ليفربول بأحد عناصره الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية لتدعم صفوفه أثناء المباراة، بينما يدخل سيتي مفتقدًا عناصر أساسية في تشكيل فريقه مثل كيفين دي بروين وناثان آكي بسبب الإصابة، وسيرجيو أجويرو بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فابينيو، ترنت ألكسندر- أرنولد، أوزان كاباك.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياش، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، فيل فودين.