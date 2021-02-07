شكرا لقرائتكم خبر عن 100 لاعب من 9 أندية في المرحلة الأخيرة لبطولة الجمهورية للقوارب الشراعية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الخميس المقبل على مياه الميناء الشرقية بالإسكندرية، وحتى يوم 16 فبراير، فعاليات المرحلة الأخيرة من بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، التي يستضيفها نادي اليخت المصري برئاسة اللواء إبراهيم خليل.

وقال على البارودي، رئيس لجنة الإعلام في نادى اليخت، إنه من المقرر أن يشارك في المرحلة الختامية للبطولة 100 لاعب ولاعبة، يمثلون 9 أندية مصرية، هي نادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، النادي المصري للتجديف، نادي يخت القاهرة، نادي يخت المعادي، نادي المقاولون العرب، نادي كشافة القاهرة، نادي كشافة الجيزة، نادى أسوان ونادى اليخت المصرى بالإسكندرية.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن البطولة تقام بـ5 طرازات، هي طراز ليزر ستاندرد وليزر ريديال وليزر 4.7 وأوبتمست ألواح شراعية.

وأشار إلى أنه يجرى تنظيمها من خلال الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود، ويديرها كريم عبدالقادر، ويرأس لجنة التحكيم المحاسب عبدالحميد مرسي، كما يقوم بإدارة السباق العميد بحرى أشرف عزت.