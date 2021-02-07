شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم، الأحد، فريق نادي الزمالك مع فريق الاتحاد السكندري، في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

وقد استقر جيمي باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المتوقع ظهور سيف الدين الجزيري لأول مرة بقميص الفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.