شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تواكب تحركات الأهلي قبل إغلاق السوق الشتوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت "الخليج 365" التحركات الأهلاوية في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بنهاية اليوم (الأحد)، إذ أفادت المصادر بأن الأهلاويين توصلوا إلى حل لأزمة الثنائي ماركو مارين وساريتش، حيث تم الاتفاق مع اللاعبان على إسقاطهما من القائمة الخضراء في الفترة الحالية.

كما أفادت مصادر "الخليج 365" بأن الإدارة الأهلاوية تستعد لتسجيل المدافع العراقي سعد ناطق، إضافة إلى محاولاتها الجادة لحسم صفقة التعاقد مع لاعب في مركز الجناح الأيمن، وفي حال لم تنجح المحاولات سيتم إعادة قيد لاعب من الثنائي ماركو مارين أو ساريتش.