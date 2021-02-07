شكرا لقرائتكم خبر عن هدف قاتل يحرم يونايتد من الفوز على إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم إيفرتون مضيفه مانشستر يونايتد من إبقاء الضغط على جاره وغريمه سيتي المتصدر، عندما فرض عليه تعادلاً قاتلاً ومثيراً 3-3 في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.

واكتفى يونايتد الثاني بنقطة رافعاً رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر الذي يحل الأحد على ليفربول الرابع في قمة المرحلة، علماً أن سيتي يملك أيضاً مباراة مؤجلة وبفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي الثالث الذي يحل على ولفرهامبتون.

وسجل الأوروغوياني ادينسون كافاني (24)، البرتغالي برونو فرنانديش (45) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70) أهداف أصحاب الأرض فيما أحرز الـ «توفيز» هدفين في غضون ثلاث دقائق عبر الفرنسي عبودلاي دوكوريه (49) والكولومبي خاميس رودريغيس (52) قبل أن يسجل دومينيك كالفرت-لوين هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

وقال المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير «قدمنا أداء جيداً على صعيد الهجوم ولكن يجب أن نتوقف عن استقبال الأهداف السهلة».

وقلل من إمكانية المنافسة على لقب أول في الدوري منذ عام 2013 «لا نتحدث عن الفوز بالألقاب، هذا الفريق أتى من مكان بعيد» في إشارة إلى إنهاء الموسم الفائت متخلفاً بـ33 نقطة عن ليفربول البطل.

وكانت جماهير يونايتد تأمل أن يخرج ناديها بالنقاط الثلاث في الذكرى الثالثة والستين لسقوط طائرة الفريق في ميونيخ، أثناء عودتها من بلغراد في 6 شباط/فبراير 1958 بعد مباراة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال (حالياً) ضد ريد ستار الصربي، ما أدى إلى وفاة 8 لاعبين حيث وقف الجميع دقيقة صمت قبل صافرة البداية.

ورفع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

ودخل يونايتد إلى اللقاء منتشياً من فوزه التاريخي بنتيجة 9-صفر على ساوثمبتون في المرحلة السابقة عاد به إلى الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل.

أرسنال يعود إلى دوامة الهزائم

عاد أرسنال إلى دوامة النتائج السيئة وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً في الدوري بسقوطه أمام مضيفه أستون فيلا صفر-1.

وكان أرسنال عرف بداية سيئة للموسم قبل أن ينتفض ويحقق خمسة انتصارات في ست مباريات، لكنه مني بخسارة ثانية توالياً بعد الأخيرة ضد ولفرهامبتون التي شهدت طرد لاعبين في صفوفه؛ المدافع البرازيلي دافيد لويز والحارس الألماني برند لينو.

ويحتل أرسنال المركز العاشر بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وأستون فيلا الثامن مؤقتاً.

وكان النادي اللندني انزلق إلى منطقة الهبوط في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد خسارته أمام فيلا بالذات بثلاثية نظيفة.

وقال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بعد الخسارة «في الدوري الممتاز، عندما تمنح هدفاً لخصمك - وقد منحناهم ثلاث فرص أخرى لأكون صريحاً - ومن ثم لا تكون حاسماً في منطقة منافسك، لن تفوز بالمباريات».