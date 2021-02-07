شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موسيماني مع مدرب بايرن ميونيخ قبل مواجهة الغد فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو للقاء مديره الفني بيتسو موسيمانى مع هانس ديتر فليك المدير الفني لبايرن ميونخ للمرة الأولي قبل المباراة الحاسمة غدا فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام حاليا في قطر، وعلق الحساب علي الفيديو قائلا: "أول لقاء".



موسيماني

ويخطط بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، تعتمد على التأمين الدفاعى وتضييق الخناق على لاعبى بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة فى صفوف البايرن، للحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب.

وتعتمد خطة موسيمانى على أن يكلف لاعبى الدفاع والوسط بمراقبة رباعى هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكى وسيرج جنابرى وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألمانى ومصدر الإزعاج فى صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب فى المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيمانى على تضييق الخناق عليهم.

ويتطلع موسيمانى ومعاونوه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا، وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرج جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق آخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية، لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.