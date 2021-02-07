شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: معتادون على خوض المباريات الكبيرة والبايرن لديه أخطاء ونحترمه جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن فريقه يبقى بطلا ومعتاد على خوض المواجهات الكبيرة من نوعية لقاء بايرن ميونيخ المنتظر غدا الاثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وأضاف موسميانى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بايرن ميونيخ، "بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة فى تاريخ الأهلي".

وأوضح موسيمانى أن الأهلى استحق الوصول إلى نصف نهائى المونديال بعد الفوز على الدحيل فى المباراة الأولى، كما أنه بطل أفريقيا ويستحق التواجد فى هذه المكانة، قائلا، "أى عمل تقوم به الهدف يجب أن تشعر بالمتعة خلاله، ونحن نلعب كرة القدم من أجل النجاح والمتعة وندرك جيدا درجة تشوق جماهيرنا لهذه المباراة الكبيرة.

وشدد موسيمانى على ثقته فى فريقه وإيمانه بلاعبيه بشكل جيدا جدا، مؤكدًا أن فريقه لديه أخطاء وايضا البايرن لديه أخطاء وهذه هى كرة القدم فى كل دول العالم.

وقال المدير الفنى للأهلى، كرة القدم تعتمد على الاستفادة من الأخطاء من أجل تداركها فى المباريات التالية، ونحن متواضعون للغاية من أجل تصحيح أخطائنا والاعتراف بها من أجل الاستفادة من هذا الأمر.

وأشار إلى أن جميع أندية العالم تتعرض للانتقادات وليس فريقى فقط وعلى المستوى الجماعى والعملى داخل الفريق نقدر هذا الأمر ونحترمه بشكل جيد جدا. وأوضح أنه من المهم أن تكون واقعيا وتعترف بوجود أخطاء لديك من أجل الاستفادة من ذلك فى رحلتك مع الكرة.

وأضاف موسيمانى، نثق فى قدراتنا جدا ولن تهتز مهما حدث ولدينا إصرار كبير على المضى قدما فى رحلتنا من أجل النجاح و الوصول إلى أهدافنا.

وأشار المدير الفنى للأهلى : جميع أندية القارة الإفريقية تتمنى إن تكون مكان الأهلى الان بشأن خوض نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا.

وقال : نلعب الان فى حقبة الكورونا ونتطلع للحفاظ على سلامة الجميع.. نعيش حاليا فى فقاعة طبية ونمارس كرة القدم ولن نتوقف عن ذلك. وقال : نعم أجواء صعبة للغاية ولكننا قادرون على التعامل معها واتمنى احكام السيطرة على فيروس كورونا.

وذكر إنه قضى 6 أسابيع كاملة داخل الفقاعة الطبية خلال تواجده فى جنوب افريقيا ولكن يبقى الأمر أقل حدة هنا وهذا أمر جيدا جدا.