شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة السوبر فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش عقب نهاية الموسم الجارى، أى بعد 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذى حددته اللجنة لانتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.

وناقشت اللجنة خلال الساعات الماضية موعد مباراة السوبر، وتم الاتفاق على الانتهاء من مسابقتى الدورى وكأس مصر هذا الموسم أولا، على أن تقام مباراة السوبر المحلى نهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر باللجنة التى تدير الجبلاية أن مباراة السوبر من المقرر أن تقام فى شهر أكتوبر المقبل، أى بعد انتهاء الموسم الحالى، وبالطبع قبل انطلاق الموسم المقبل منتصف أكتوبر المقبل.

وتراجعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن تعيين رئيس جديد للجنة المسابقات فى الفترة المقبلة، خلفا لمازن مرزوق رئيس اللجنة السابق والذى تقدم باستقالة رسمية فور تعيين اللجنة الحالية من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وشهدت الساعات الماضية ترشيحات من جانب اللجنة لبعض الأسماء ومن بينها خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى لتولى مهمة مسابقات الدورى الممتاز قبل أن يعتذر الأخير لظروف صحية.

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية والمقدرة بـ24 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين على القلعة الحمراء و20 مليونا على القلعة البيضاء، قبل الانتقالات الصيفية المقبلة حيث لن يتم السماح لأيهما بالقيد إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة.

وسمح اتحاد الكرة لناديى الأهلى والزمالك بقيد صفقاتهما الشتوية فى يناير المنصرم دون سداد المستحقات المتأخرة، على أن يتم السداد قبل الصيف المقبل لقيد الصفقات الصيفية.