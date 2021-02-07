بالفيديو.. موسيماني يلتقي بفليك قبل موقعة الأهلي وبايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تفقد ملعب استاد أحمد بن علي، الذي يستضيف مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.

ويلعب الأهلي وبايرن ميونيخ مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الجهاز الفني ومحمد الشناوي، قائد وحارس الفريق بتفقد ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مباراة بايرن ميونيخ.

وحرص موسيماني وجهازه المعاون والشناوي، على التواجد في ملعب أحمد بن علي ظهر لتفقده في إطار البروتوكول المتبع في مونديال الأندية قبل المباريات.

والتقي بيتسو موسيماني، بهانز فيليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في ملعب أحمد بن علي.

وتبادل المدير الفني للأهلي الحديث الودي مع نظيره مدرب بايرن ميونيخ وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بفليك.