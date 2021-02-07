بالفيديو.. موسيماني يلتقي بفليك قبل موقعة الأهلي وبايرن

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:
حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تفقد ملعب استاد أحمد بن علي، الذي يستضيف مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.
ويلعب الأهلي وبايرن ميونيخ مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الجهاز الفني ومحمد الشناوي، قائد وحارس الفريق بتفقد ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مباراة بايرن ميونيخ.
وحرص موسيماني وجهازه المعاون والشناوي، على التواجد في ملعب أحمد بن علي ظهر لتفقده في إطار البروتوكول المتبع في مونديال الأندية قبل المباريات.
والتقي بيتسو موسيماني، بهانز فيليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في ملعب أحمد بن علي.
وتبادل المدير الفني للأهلي الحديث الودي مع نظيره مدرب بايرن ميونيخ وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بفليك.