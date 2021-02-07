كيميتش: الأهلي هو "بايرن ميونيخ مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني أنه لا مجال من التقليل بفريق الأهلي نظرا لكونه بطلا لقارته، مشيرا الى أن الفريق يحترم الخصم أيا كان من أجل تفادي المفاجآت.
ويلعب بايرن ميونيخ والأهلي مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال كيميتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونيخ والأهلي "نعرف أن الأهلي فريق قوي وصلب في أفريقيا، لكن بايرن ميونيخ فريق كبير".
وتابع "يقولون أن الأهلي هو بايرن ميونيخ مصر، لا يمكن التقليق منه، فهو بطل قارته، لا نقلل ابدا من أي خصم، سنكون جاهزين حتى لا يكون هناك اي مفاجآت من الأهلي".
وأضاف "الأمور لم تكن بالشكل المطلوب في رحلتنا لقطر، لم نستطع التدرب، لكن لدنيا فرصة للتدرب اليوم قبل مباراة الأهلي، تلك ليست مبررات أو غذرا، نعيش اوقات استثنائية في العالم، تمكنا من النوم قليلا في الرحلة، والأن سندخل اجواء المنافسة".
واستمر "سندخل المباراة المقبلة بكل قوة، كنت دائما أقول بأنني ألعب في مركز رقم ٦ وهذا يساعد الفريق، من الجميل جدا أن أسمع حديث جيد عن مستواي، لدينا مباراتين قادمتين نتمنى تحقيق أمور جيدة".
وواصل "لم يتوفر لنا ما يكفي من الوقت لدراسة الأهلي بشكل كامل، لدينا مزيد من الوقت الآن، كان تركيزنا في المباراة الاخيرة في الدوري".
وشدد "لكن حاليا نستطيع دراسة الأهلي بالشكل الجيد، قبل أن نتحدث عن النهائي يجب تجاوز الأهلي في نصف النهائي، لدينا حماس كبير لتخطي نصف النهائي لكتابة تاريخ جديد والفوز بالسداسية".
وأكمل "الأجواء ممتازة داخل الفريق، نحن نتحسن كثيرا خاصة على مستوى النتائج، مطالبون باللعب بشكل قوي لكي نفوز باللقب في النهاية".
واختتم "حصلنا على راحة قليلة في فترة الشتاء، الفريق جاهز وكامل للفترة المقبلة، لا يوجد لدينا أي أعذار خلال تلك البطولة، ورغم بعض التعديلات في الفترة الأخيرة، حققنا الانتصارات، لا يمكن أن يكون لدينا أي مبررات لعدم اللعب بشكل جيد".