كيميتش: الأهلي هو "بايرن ميونيخ مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني أنه لا مجال من التقليل بفريق الأهلي نظرا لكونه بطلا لقارته، مشيرا الى أن الفريق يحترم الخصم أيا كان من أجل تفادي المفاجآت.

ويلعب بايرن ميونيخ والأهلي مساء الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كيميتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونيخ والأهلي "نعرف أن الأهلي فريق قوي وصلب في أفريقيا، لكن بايرن ميونيخ فريق كبير".

وتابع "يقولون أن الأهلي هو بايرن ميونيخ مصر، لا يمكن التقليق منه، فهو بطل قارته، لا نقلل ابدا من أي خصم، سنكون جاهزين حتى لا يكون هناك اي مفاجآت من الأهلي".

وأضاف "الأمور لم تكن بالشكل المطلوب في رحلتنا لقطر، لم نستطع التدرب، لكن لدنيا فرصة للتدرب اليوم قبل مباراة الأهلي، تلك ليست مبررات أو غذرا، نعيش اوقات استثنائية في العالم، تمكنا من النوم قليلا في الرحلة، والأن سندخل اجواء المنافسة".

واستمر "سندخل المباراة المقبلة بكل قوة، كنت دائما أقول بأنني ألعب في مركز رقم ٦ وهذا يساعد الفريق، من الجميل جدا أن أسمع حديث جيد عن مستواي، لدينا مباراتين قادمتين نتمنى تحقيق أمور جيدة".

وواصل "لم يتوفر لنا ما يكفي من الوقت لدراسة الأهلي بشكل كامل، لدينا مزيد من الوقت الآن، كان تركيزنا في المباراة الاخيرة في الدوري".

وشدد "لكن حاليا نستطيع دراسة الأهلي بالشكل الجيد، قبل أن نتحدث عن النهائي يجب تجاوز الأهلي في نصف النهائي، لدينا حماس كبير لتخطي نصف النهائي لكتابة تاريخ جديد والفوز بالسداسية".

وأكمل "الأجواء ممتازة داخل الفريق، نحن نتحسن كثيرا خاصة على مستوى النتائج، مطالبون باللعب بشكل قوي لكي نفوز باللقب في النهاية".

واختتم "حصلنا على راحة قليلة في فترة الشتاء، الفريق جاهز وكامل للفترة المقبلة، لا يوجد لدينا أي أعذار خلال تلك البطولة، ورغم بعض التعديلات في الفترة الأخيرة، حققنا الانتصارات، لا يمكن أن يكون لدينا أي مبررات لعدم اللعب بشكل جيد".