مدرب بايرن: الأهلي سيلعب للمتعة.. وتعرفت على موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، أن فريقه يستهدف التتويج بكأس العالم للأندية 2020 بقطر، مشيرا إلى أنه يعرف كيفية التعامل مع مواجهة الأهلي المنتظرة في نصف نهائي المسابقة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي المقرر إقامتها غدا الإثنين: "لم تكن الظروف مثالية وكان هناك تأخير في الوصول، لكننا لا نبحث عن أعذار، لدينا أهداف كبيرة في البطولة".

وأضاف: "كان من الأفضل أن نصل مبكرا، لكننا لدينا الآن واقع مختلف ويجب أن نتعامل معه، وقمنا بالإجراءات المطلوبة ويجب أن نؤجل ما كان يجب أن يقام أمس إلى اليوم والتحضير لمباراة الغد أمام خصمنا".

وأوضح: "الإدارة كانت منزعجة، كنا نريد الوصول في الوقت المناسب حتى نتدرب مبكرا، هدفنا الفوز بهذه البطولة وهناك بعض الضغط بسبب ما حدث، لكننا نحافظ على معنوياتنا عالية وهدفنا إنهاء الموسم باللقب السادس".

وأكد: "ما حدث بالأمس حدث بالأمس وبات صفحة من صفحات الماضي، أمضينا وقتا طويلا في الرحلة، لكن في نهاية المطاف وصلنا إلى الدوحة، وجاهزون للدخول في أجواء البطولة، ويجب أن ننظر إلى الأمام ونستعد للفوز".

وتابع: "لدينا قسم تحليل الفيديوهات الذي يقوم بتحليل التفاصيل وكل شيء في المباريات، سنحضر بشكل جيد للمباراة وسنوجه كل النصائح للاعبين، الأهم أن نلعب بأريحية وهذه الأمور ستكفينا لدخول المباراة بشكل قوي".

وأكمل: "نعرف أن الأهلي يبحث عن المتعة وأن لديهم هجوم قوي ووسط ميدان قوي، لديهم نزعة هجومية ومدرب مميز أيضا، رأينا كيف تحدث في المؤتمر الصحفي، وأعرف أن لديه لاعبين جيدين وفريق جيد".

وواصل: "سنلعب على كل التفاصيل وسنحاول أن نقدم الأفضل، تحدثت قبل قليل مع المدير الفني للأهلي، إنه مدرب مذهل للغاية وتعرفت عليه بشكل سريع، وكان لدينا انطباعات جيدة".

وأوضح: "بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور هذه المباراة، ولكن من المهم أن تُبقي عينك دائمًا على المنافس".

وأتم مدرب بايرن قائلا: "نعرف كيف نتعامل مع هذه النوعية من المباريات، سنلعب بنفس طريقة لعبنا المعتادة، والهدف الأساسي أن نعفرض طريقة لعبنا وفلسفتنا، ويجب احترام الخصم وعلينا أن نتكيف مع المباراة".