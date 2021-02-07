"تفوق على نجوم العالم".. ماذا قدم مصطفى محمد في دربي إسطنبول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قدم مصطفى محمد نجم هجوم جالاتا سراي أوراق اعتماده رسمياً بهدف رائع في فنربخشة في المباراة التي تعرف بـ "دربي إسطنبول" ليقود فريقه للفوز وصدارة الدوري التركي.

وشارك مهاجم الزمالك السابق للمرة الأولى أساسياً ليسجل الهدف بتسديدة رائعة في الدقيقة 54 ويمنح جالاتا سراي الفوز بهدف نظيف في الجولة رقم 24 من منافسات الدوري التركي.

وظهر مصطفى محمد لأول مرة مع فريقه الجديد بعد انتقاله من صفوف الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية أمام إسطنبول باشاكشهير وسجل هدفه الأول ولكن بعد أن شارك من مقاعد البدلاء.

وبحسب موقع "whoscored" المتخصص في الإحصائيات فإن مصطفي محمد استلم الكرة 29 مرة خلال اللقاء ومرر 13 تمريرة وبلغت دقة تمريراته 62% تقريبا.

وقام مهاجم منتخب مصر بمراوغتين صحيحتين وفقد الكرة في ثلاثة مناسبات واستعاد الكرة مرتين كما فاز بالكرة في ثلاثة صراعات هوائية وارتكب خطأ مرتين أيضاً.

وجاء نجم جالاتا سراي أكثر لاعبي الفريق يحاول على المرمى، حيث إنه سدد 3 مرات على المرمى منهم كرة بين القائمين، والتي سجل منها هدف المباراة الوحيد.

وحصل مصطفى على تقييم 7.8 في المركز الثالث خلف حارس جالاتا سراي الأوروجوائي فرناندو موسليرا وزميله لاعب الوسط المدافع تايلان أنتاليالي، ولكن المهاجم المصري تفوق على جميع من يلعب في الهجوم من الفريقين وأبزرهم الألماني علي مسعود أزويل نجم فنربخشة، والذي جاء تقميه 6.8.