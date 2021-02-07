"الجميع مستعد لمواجهة بايرن".. جهاز الأهلي الطبي يتحدث عن كواليس تجهيز اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

قال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول للنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين جاهزون لخوض مباراة بايرن ميونخ الألماني، مضيفًا أن وليد سليمان لاعب الفريق اقترب من العودة للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ مساء غد الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخلال تصريحات صحفية، قال أبوعبلة: "الجميع يسعي لتجهيز اللاعبين ووضعهم تحت تصرف الجهاز الفني، وهناك اجتماعات مكثفة مع المدير الفني".

وأضاف: "نجحنا في تجهيز محمد هاني وحسين الشحات قبل مباراة الدحيل القطري وشارك الثنائي في المباراة بشكل كامل".

وأشار أبوعبلة إلى الإصابات التي تعرض لها اللاعبون عقب مباراة الدحيل، مؤكدًا أن هناك إصابات خفيفة حيث تعرض عمرو السولية لكدمة بسيطة في كاحل القدم، كما تعرض مروان محسن لكدمة بسيطة أيضا في الضلوع، ولكن هذا لن يعوق تواجدهما وجاهزيتهما لمباراة بايرن ميونيخ المقبلة.

وتابع طبيب الأهلي، أن مدافع الفريق بدر بانون تعرض للإصابة قبل مباراة الدحيل القطري ولكن الجهاز الطبي نجح في التعامل مع الأمر، وقام بتجهيز اللاعب بشكل جيد جدا وشارك بقوة في المباراة الاولي بكأس العالم للأندية.

وفي السياق ذاته، قال محمد وفائي طبيب العلاج الطبيعي بالفريق، إن الجهاز الطبي بذل جهودا كبيرة مع بانون قبل مباراة الدحيل، حيث امتد الأمر إلى السهر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الذي سبق المباراة مباشرة؛ من أجل تجهيز اللاعب.

وقال وفائي: "الأمر أيضا كان متعلقا بإصابة حسين الشحات ومحمد هاني، لاعبي الفريق قبل السفر إلى قطر حيث تم اصطحاب جميع اللاعبين، وقمنا بوضع برنامج علاجي وتأهيلي للثنائي استمر 3 أيام، وبعدها منحنا الجهاز الفني الضوء الأخضر للاستعانة بهما بعد مشاركتهما بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية".

وانتقل طبيب العلاج الطبيعي بالفريق للحديث عن وليد سليمان لاعب الفريق، مؤكدًا اقتراب اللاعب من العودة إلى التدريبات الجماعية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر.