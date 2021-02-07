الشناوي عن موقعة بايرن: نحن الأهلي "أبطال أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، أن الفريق جاهز من الناحية النفسية والفنية لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعد الأهلي لملاقاة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء يوم الإثنين.

وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ "كان يحالفني التوفيق في مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018، أتمنى نفس الأمر في مونديال الأندية".

وتابع "سنواجه فريق كبير وبطل أوروبا، لكن نحن أيضا أبطال أفريقيا، ندرس بايرن ميونيخ جيدا، الجميع في حالة جاهزية نفسية وفنية طيبة، نتمنى تشريف الكرة الأفريقية، والتوفيق يكون معنا".

وأضاف "محمد الشناوي "نحن لدينا طريقة عمل واضحة، نستعد لأي فريق بالشكل الأمثل، بالتأكيد نحترم بايرن ميونيخ، نحن نحترم أي فريق سواء كبير او صغير، نعمل بطريقتنا، والأهم هو اسعاد الجماهير، إن شاء الله نلتزم بالتعليمات ونحقق نتيجة جيدة".

وأكمل "نعلم مدى صعوبة المباراة، لقد تدربنا بشكل قوي، نحن لسنا أقل من أي أحد، نمثل الأهلي بطل أفريقيا، أثق في قدرات اللاعبين، الجماهير تتواجد معنا باستمرار، إن شاء الله نستطيع تقديم أفضل ما لدينا".

وواصل "سعداء بتواجد جماهير الأهلي في المدرجات، كنا نتمنى زيادة الأعداد، إن شاء الله نقدم ما يليق بجمهور الأهلي، دائما الجماهير تساندنا، هدفنا اسعادهم بكل تأكيد".

وصرح "منذ تأهلنا للمونديال وقبل القرعة، كنا نتمنى خوض مباراة أمام بايرن ميونيخ، نحن الأهلي أبطال قارة أفريقيا، الأكثر تتويجا بالألقاب، نعلم أن المباراة صعبة، لكن في النهاية 11 لاعب أمام 11 لاعب، نعلم أنهم أبطال أوروبا وهناك فارق في الإمكانيات، لكن أيضا نحن حققنا نتائج كبيرة في أفريقيا".

واختتم "لا نركز في ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لدينا هدف، ندرس المباراة بكل تركيز، هذا عملنا، لا نهتم بأي أمور اخرى سوى العمل، نريد اسعاد الجماهير، نتدرب بكل قوة من أجل مباراة بايرن ميونيخ".