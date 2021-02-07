الشناوي عن موقعة بايرن: نحن الأهلي "أبطال أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، أن الفريق جاهز من الناحية النفسية والفنية لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.
ويستعد الأهلي لملاقاة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء يوم الإثنين.
وقال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ "كان يحالفني التوفيق في مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018، أتمنى نفس الأمر في مونديال الأندية".
وتابع "سنواجه فريق كبير وبطل أوروبا، لكن نحن أيضا أبطال أفريقيا، ندرس بايرن ميونيخ جيدا، الجميع في حالة جاهزية نفسية وفنية طيبة، نتمنى تشريف الكرة الأفريقية، والتوفيق يكون معنا".
وأضاف "محمد الشناوي "نحن لدينا طريقة عمل واضحة، نستعد لأي فريق بالشكل الأمثل، بالتأكيد نحترم بايرن ميونيخ، نحن نحترم أي فريق سواء كبير او صغير، نعمل بطريقتنا، والأهم هو اسعاد الجماهير، إن شاء الله نلتزم بالتعليمات ونحقق نتيجة جيدة".
وأكمل "نعلم مدى صعوبة المباراة، لقد تدربنا بشكل قوي، نحن لسنا أقل من أي أحد، نمثل الأهلي بطل أفريقيا، أثق في قدرات اللاعبين، الجماهير تتواجد معنا باستمرار، إن شاء الله نستطيع تقديم أفضل ما لدينا".
وواصل "سعداء بتواجد جماهير الأهلي في المدرجات، كنا نتمنى زيادة الأعداد، إن شاء الله نقدم ما يليق بجمهور الأهلي، دائما الجماهير تساندنا، هدفنا اسعادهم بكل تأكيد".
وصرح "منذ تأهلنا للمونديال وقبل القرعة، كنا نتمنى خوض مباراة أمام بايرن ميونيخ، نحن الأهلي أبطال قارة أفريقيا، الأكثر تتويجا بالألقاب، نعلم أن المباراة صعبة، لكن في النهاية 11 لاعب أمام 11 لاعب، نعلم أنهم أبطال أوروبا وهناك فارق في الإمكانيات، لكن أيضا نحن حققنا نتائج كبيرة في أفريقيا".
واختتم "لا نركز في ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لدينا هدف، ندرس المباراة بكل تركيز، هذا عملنا، لا نهتم بأي أمور اخرى سوى العمل، نريد اسعاد الجماهير، نتدرب بكل قوة من أجل مباراة بايرن ميونيخ".