الأهلي يرتدي قميصه الأحمر أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ عن ارتداء الفريق الأحمر قميصه الأساسي والشورت الأسود والجوارب الحمراء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونخ في تمام الثامنة مساء غد الاثنين ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع الفني، خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سمير عدلي المدير الإداري للفريق وآخرين.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.