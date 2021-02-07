مؤتمر موسيماني: نؤمن بفريقنا أمام بايرن.. ولديه نقاط ضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق بإمكانه تحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية 2020 بقطر، مشيرا إلى أنه لا يفهم الانتقادات الموجهة إليه لكن عليه تقبلها.

ويلتقي الأهلي بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية على ملعب "أحمد بن علي" غدا الإثنين، حيث ضرب المارد الأحمر موعدا مرتقبا مع العملاق البافاري بعد تجاوز فريق الدحيل القطري في الدور الأول للمسابقة.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن: "لا أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كنا في هذا الوضع من قبل، ومباراة بايرن تاريخية وهي الأهم بالنسبة للفريق".

وأضاف: "من الطبيعي بالنسبة للأهلي وكذلك لمشجعي وأنصار الفريق التطلع لمزيد من الانتصارات، وهذا ما نسعى إليه كفريق وجهاز فني ولاعبين".

وتابع: "وجدنا أنفسنا في هذا الوضع وهو مواصلة تحقيق الانتصارات من خلال الفوز بدوري الأبطال والمباراة الأولى بكأس العالم، لذلك سنواصل رحلتنا المميزة، ومباراة بايرن تمثل اختبارا لنا لمعرفة إلى أي مدى نتقدم".

وأكمل: "التحدي الأصعب في مباراة بايرن هو ضبط عنصر التوتر الذي سيكون عاليا، حريصون على الاستمتاع بالمباراة ونحن فريق قوي أيضا حيث فزنا بدوري أبطال إفريقيا، ويمكننا تحقيق المفاجأة وستكون قصة جميلة".

وأكد: "نحترم بايرن ميونيخ وعلينا عدم المبالغة في احترامه فهم بشر مثلنا، ونعمل على تخفيف مستويات القلق لدى اللاعبين، ونسعى لتقديم كل ما لدينا، لا نلعب من أجل المعجزات لكن نلعب من أجل فخر المشجعين وأنصار الفريق".

وشدد: "نؤمن بفريقنا ونؤمن باللاعبين، كل الفرق ترتكب أخطاء بما فيها بايرن ميونيخ، تابعنا مباريات بايرن الأخيرة وارتكبوا أخطاء، لديهم نقاط قوة وضعف وكل الفرق ترتكب أخطاء".

وواصل: "ارتكبنا بعض الأخطاء في المباريات السابقة وربما نرتكب أخطاء في مواجهة بايرن، كرة القدم تتعلق بتصحيح الأخطاء ونحن نتحلى بالتواضع ونعترف بالأخطاء، أتذكر أنني ارتكبت أخطاء عندما كنت لاعبا".

وعن الانتقادات، قال موسيماني: "لا أفهم الانتقادات لأنني لا أفهم اللغة العربية ولا أهتم بها، بايرن يتلقى انتقادات وكذلك أندية أخرى مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، أي مدرب عليه أن يكون متواضعا بما يكفي لتقبل الانتقادات وتصحيحها".

وأوضح: "وصلنا إلى الدور نصف النهائي ونحن نتقدم بشكل جيد، أي فريق في إفريقيا يرغب في الوصول لما وصلنا إليه، أي شخص يرتكب أخطاء ويمكن أن أنتقده، لا يوجد شخص كامل في الحياة".

وأكمل: "حريصون على صحة وسلامة لاعبينا ولاعبي المنافس في ظل جائحة كورونا، وهذه أهمية نظام الفقاعة الصحية الذي تم تطبيقه في تلك البطولة، نعرف أن الأمور ليست سهلة لكن هكذا يمكننا مواصلة لعب كرة القدم".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بالحديث عن تنظيم قطر للمونديال قائلا: "شاركت كمدرب في كأس العالم للمنتخبات في 2010 وحضرت كأس العالم 2014 و2018 كمشجع، وأظن أن المرافق الرياضية والبنى التحتية في قطر مميزة وأرضية الملاعب رائعة، وكذلك المواصلات والطرق".