الامارات | ميسي يحدد مصير محمد صلاح مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحدد مصير محمد صلاح مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً مطولاً عن الانتقالات الشتوية المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد صفقات من العيار الثقيل، خاصة فيما يتعلق بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سينتقل مجاناً لأي فريق بعد انتهاء عقده مع برشلونة، أو سيجدد مع الفريق الإسباني، وأشارت الصحيفة أن مصير نجم وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، قد يكون مرتبط بميسي، في حال قرر اللاعب الرحيل عن برشلونة.

وكان أسم المصري محمد صلاح، قد ارتبط كثيراً الفترة الماضية بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني وخاصة في عام 2018 عندما غادر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما لم ينفيه اللاعب المصري أو يؤكده، ولكنه أبدى رغبة في البقاء داخل ليفربول.

وربطت الصحيفة بين 3 لاعبين و3 أندية ستحدد شكل الانتقالات المقبلة وقالت أن فريق ريال مدريد يسعى لضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، خلال الموسم المقبل، بشرط أن يعرضه النادي الفرنسي للبيع، ولن يقوم النادي بذلك إلا إذا تعاقد النادي الفرنسي سان جيرمان مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي بدون مقابل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة عدم تحقق السيناريو السابق، سيتحرك ريال مدريد على الفور من أجل ضم هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح بدلا من مبابي، وأشارت إلى أن محمد صلاح يحظى بإعجاب كبير في النادي الملكي، لذا ستتحول كل محاولات ريال مدريد تجاه الحصول على خدمات اللاعب.

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