شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تؤيد حل «مجلس مركز شباب تلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الأحمدي محسن، المحامى، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.