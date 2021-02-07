شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور غاب عن الجلسة.. و«المحكمة» تؤيد قرار حل «الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غاب مرتضى منصور عن حضور جلسة الحكم في الطعن المقام منه، اليوم، والتي قضت فيه محكمة القضاء الإدارى منذ قليل بالرفض وتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

كما طالبت الدعوى بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.