شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فيفا يؤكد الأهلي مستعد لـ«خلق المفاجأة» فى مباراة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفيا FIFA تقريرًا عن مجريات مباريات اليوم وغدًا فى الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية 2021 والمركز الخامس والذى يشهد 3 مباريات اليوم وغدًا منهم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ غدًا ومباراة بالميرس وتيجريس اليوم فى الدور نصف النهائي، ومباراة الدحيل وأولسان هيونداي لتحديد الفائز بالمركز الخامس من كأس العالم للأندية – قطر 2021.

وصف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفيا FIFA مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى تقريره الذى أورده بعنوان: « الأهلي يتحدى العملاق البافاري » بأن « الأهلي المنتشي بالفوز على الدحيل مستعد لخلق المفاجأة »

وأوضح التقرير عن المباراة التى تجمع بين بايرن ميونخ بطل أوروبا والأهلي المصري بطل أفريقيا بغياب الثنائي ليون جوريتسكا وخافي ماتينيز بسبب فيروس كورونا وأيضًا إصابة الحارس أليكسندر نوبل فى الكاحل وهم من لاعبي فريق بايرن ميونيخ .

وفاز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري ليتأهل للدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية ويلعب الأهلي وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي يوم الإثنين في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ملعب أحمد بن علي في قطر التى تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2021 .