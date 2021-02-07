مريم الزعابي: من المهم الموازنة بين الرياضة والغذاء

أكدت مريم علي الزعابي مدربة اللياقة البدنية على ضرورة أن يدرك الإنسان حاجته من ممارسة الرياضة وأي رياضة تناسبه أكثر من غيرها قبل ممارسة الرياضة حتى لا يتعرض للإصابات وأشارت الى أنه من المهم الموازنة بين الرياضة والغذاء.

وتحمل مريم الزعابي درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية كأول إماراتية والثانية عربياً حول العالم، وتملك مركزاً رياضياً هو «ستايل لرشاقة السيدات» وتعمل فيه أيضاً مدربة.

وقالت الزعابي إنه من المهم أن يتعرف الشخص الى الرياضة التي تناسبه وتناسب وزنه وعمره وتتناسب مع حالته الصحية قبل أن يبدأ ممارستها مبينة أن الإرشادات قبل الممارسة مهمة وطالبت الجميع بالاستفادة من نصيحة ورعاية المدربين المختصين لتفادي الإصابات المعتادة التي يتعرض لها الكثيرون. وأضافت أن الابتعاد عن الرياضة في الأماكن المخصصة وعدم الاستفادة من النصائح الضرورية التي يقدمها المدربون والمدربات المختصون سيؤدي إلى نتائج غير مرضية ونصحت بممارسة الرياضة بطريقة متكاملة الجوانب مع نظام غذائي جيد.

وقالت: من المهم أن يوازن الإنسان في حياته بين الرياضة والغذاء والنوم والعمل وباقي الأمور الرئيسية لكي تكون الرياضة مفيدة بالنسبة له، والتوازن المطلوب هو القدرة على الاحتفاظ بثبات الجسم عند أداء مختلف المهارات والحركات سواء كانت من وضع الثبات أو الحركة والاحتفاظ بمركز ثقل وهو الأمر الذي يتحقق من خلال التمرين الرياضي.

وكانت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام قد منحت مريم الزعابي شهادة الماجستير بعد نجاحها في تسع دورات متتالية لتكون أول مدربة مواطنة معتمدة في بناء الأجسام واللياقة البدنية إضافة الى تميزها في علوم التغذية الأساسية للاعبين والمدربين.