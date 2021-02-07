ليفربول يستضيف مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي..ونجم الريدز يغيب للإصابة

الشارقة - اميمة ياسر -

يحتضن ملعب "آنفيلد"، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول، الذى يضم بين صفوفه نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، ومتصدر البريميرليج مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، فى لقاء بين الفريقين الأقوى فى الكرة الإنجليزية على مدار الثلاث سنوات الماضية.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، بعد الانتصار فى الجولة الماضية على بيرنيلي بهدفين دون رد، ليكون هذا الفوز الـ 14 منذ بداية الموسم، ويسعى لمواصله الانتصارات، لكنه يدرك صعوبة الخصم وقوته الضاربة، حيث يعيش أفضل أحواله حاليًا، لذا سيكون أمامه تحدي جديد يبحث فيه عن الفوز من أجل البقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع الخصم إلى 10 نقاط كاملة.

فى المقابل، يتواجد ليفربول بطل الدوري الموسم المنصرم في المركز الرابع على جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بعد الهزيمة من برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية، ولا يزال ليفربول لم يظهر بمستوى مستقر، فهو يمر بفترات متفاوته ما بين الانتصارات والتعثرات، بسبب الاصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم وعلى رأسهم النجم الهولندي فيرجيل فان دايك.

مباراة اليوم ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لرفاق محمد صلاح، في محاولة الإبقاء على آمالهم في المنافسة والحفاظ على لقب الدوري، بعد سلسلة من تذبذب وتراجع الأداء والنتائج، ويعول المدرب الألماني يورجن كلوب على محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفًا من أجل حسم اللقاء.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي: أليسون- روبرتسون - هندرسون - فيليبس – أرنولد- فينالدوم - ألكانتارا – ميلنر- شاكيري - فيرمينيو – محمد صلاح.