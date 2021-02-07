التشكيل المتوقع وموعد المباراة.. الزمالك يصطدم بالاتحاد السكندري في لقاء مصالحة الجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -



يحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفًا ثقيلاً على الزمالك، فى المباراة التي ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخلها الفارس الأبيض باحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها فى المواجهة الأخيرة أمام غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، فيما يبحث زعيم الثغر عن مواصلة انتصاراته واستغلال نشوته بعد الفوز الضخم على مصر المقاصة بنتيجة 4 / 0.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز فى 7 وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.

من جانبه عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، عدة جلسات تحفيزية وفنية مع اللاعبين، وتحدث باتشيكو مع لاعبي الزمالك عن بعض النقاط الفنية، والأدوار الخاصة، كما كشف عدد من السلبيات التي ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة غزل المحلة، والتي أدت للخسارة بهدفين مقابل هدف، واستقبال محمد أبو جبل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وحذر باتشيكو اللاعبين من التسرع خلال مواجهة زعيم الثغر الليلة، والاندفاع الهجومي لتسجيل هدف مبكر، دون التأمين الدفاعي، حتى لا يستغل الفريق السكندرى المساحات وبالاعتماد عللى سرعة رزاق سيسيه أو مهارة عمار حمدى، كما طالبهم بضرورة التركيز وتقسيم المباراة لمراحل حتى الوصول لبر الأمان.

ويفاضل باتشيكو بين التونسى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد، في ظل إصابة المغربى أشرف بن شرقى بكدمة في ضلوع الصدر، كما يغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام غزل المحلة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مكون من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور، الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الجزيري.

على الجانب الآخر، شدد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة توخى الحذر واحترام الخصم، خاصة أنه سيكون لديه رغبة فى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام غزل المحلة، مطالبًا لاعبيه بالتأمين الدفاعى المحكم مع العمل على استغلال المساحات خلف لاعبو الزمالك، كما شدد على ضرورة استغلال انصاف الفرص أمام مرمى محمد أبو جبل، ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: داميون لوى – كريم الديب – مروان عطية – السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور - عبد الغنى محمد – عمار حمدى – محمد الصباحى – رزاق سيسه، خط الهجوم: روماريو.