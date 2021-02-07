شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا قبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: ليس هناك ما تخسره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، صورته من داخل معسكر الفريق الأحمر بمدينة الدوحة، استعداداً لمباراة بايرن ميونخ، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غداً الأثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكتب كهربا على صورته: ابتسم فليس هناك ما تخسره، فربك موجود ورزقك مكتوب وعمرك محدود، كن جميلاً، لكي ترى الجمال حولك دائماً.



كهربا

عُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن إرتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، فيما يرتدي بطل ألمانيا القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.