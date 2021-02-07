شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب سلة سيدات الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عماد محمود مدرب سيدات كرة السلة بنادى الزمالك بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة التي خضع لها إصابته بالفيروس، وجاءت نتيجتها إيجابية.

ويخضع عماد محمود الرايق إلى العزل المنزلى، وفقا للبروتوكول العلاجى ، على أن يلتزم بالأدوية و البروتوكول، لحين تحول المسحة من إيجابية الى سلبية .

في المقابل أسفرت نتيجة المسحات التي خضع لها لاعبى منتخب السلة ، عن سلبية المسحات ،وسلامة جميع اللاعبين من فيروس كورونا ، بعد أن جاءت المسحة سلبية ، واستعدادهم للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية ، المقرر أن تنطلق في الفترة من 17 الى 21 فبراير الجارى .

وتضم قائمة المنتخب كلا من أحمد أبو العلا ، على محمد ، عمرو الجندى، انس أسامة ، باسم الليثى، هيثم كمال ، إيهاب امين ، حاتم بحيرى ، مروان سرحان ، إبراهيم هشام ، محمد طه ، مصطفى مكاوى ، عمر عزب ، وليد عبد الجواد ، يوسف شوشة ، يوسف شحاتة.

ومن المقرر أن يدخل اللاعبون في معسكر بالإسكندرية ، استعداد للتصفيات الافريقية والتي تقع مصر فيها ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها منتخب الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية نوفمبر الماضي.