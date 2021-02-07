شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف كواليس علاج المصابين فى رحلة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن هناك جهود كبيرة يبذلها الجميع علي الصعيد الطبي خلال الفترة الماضية وذلك من قبل السفر الي قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف، أن الجميع يسعي لتجهيز اللاعبين ووضعهم تحت تصرف الجهاز الفني وهناك اجتماعات مكثفة مع المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل التحضير للمباريات علي الصعيد الطبي بالنسبة لنا ، وأوضح : نجحنا في تجهيز محمد هاني وحسين الشحات قبل مباراة الدحيل القطري الاولي وشارك الثنائي في المباراة بشكل كامل.

وتابع أن مدافع الفريق بدر بانون تعرض للإصابة قبل مباراة الدحيل القطري ولكن الجهاز الطبي نجح في التعامل مع الأمر وقام بتجهيز اللاعب بشكل جيد جدا وشارك بقوة في المباراة الاولي بكأس العالم للأندية.

وذكر الدكتور أحمد أبو عبلة إن بعد مباراة الدحيل الاولي كانت هناك إصابات خفيفة للغاية حيث تعرض عمرو السولية لكدمة بسيطة في كاحل القدم كما تعرض مروان محسن لكدمة بسيطة أيضا في الضلوع ولكن هذا الأمر لم ولن يعوق تواجدهما وجاهزيتهما لمباراة بايرن ميونيخ المقبلة.

من جانبه قال الدكتور محمد وفائي طبيب العلاج الطبيعي بالفريق إن الجهاز الطبي بذل جهود كبيرة مع المغربي بدر بانون قبل مباراة الدحيل الاولي حيث امتد الأمر إلي السهر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم الذي سبق المباراة مباشرة من أجل تجهيز اللاعب للتواجد بشكل أساسي في المباراة بعد تعرضه لإصابة تم تشخصيها وقتها بأنها التواء في كاحل القدم ، وذكر وفائي إنه قام بعمل اختبارات للاعب المغربي ليلة المباراة خلال المران الأخير ونجح في اجتيازها ليؤكد جاهزيته للمباراة.

وأوضح : الأمر أيضا كان متعلقا بإصابة حسين الشحات ومحمد هاني لاعبا الفريق قبل السفر إلي قطر حيث تم اصطحاب جميع اللاعبين وقمنا بوضع برنامج علاجي وتأهيلي للثنائي استمر ٣ أيام وبعدها منحنا الجهاز الفني الضوء الاخضر للاستعانه بهما بعد الدفع بهما بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وانتقل طبيب العلاج الطبيعي بالفريق للحديث عن وليد سليمان لاعب الفريق مؤكدًا اقتراب اللاعب من العودة إلي التدريبات الجماعية خلال ثلاث أسابيع علي أكثر.

واوضح إن الجهاز الطبي قرر عدم المجازفة باللاعب في كأس العالم للأندية من أجل الحفاظ علي سلامته خاصة وأن إصابته بمزق في وتر العضلة الخلفية من الاصابات التي تحتاج إلي التعافي منها بشكل جيد جدا لتجنب تجددها ومن ثم اكدنا للجهاز الفني عدم قدرة اللاعب علي المشاركة في المباريات خاصة وأن الإصابة التي تعرض لها تحتاج ما لا يقل عن ٦ أسابيع للتعافي منها.

من جانبه قال الدكتور عبد المجيد إبراهيم أمين طبيب العلاج الطبيعي بالفريق إن الجهاز الطبي يبذل جهود كبيرة من أجل تجهيز اللاعبين في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق خلال الفترة الماضية ، أضاف : نقوم بتجهيز اللاعبين من خلال أحدث أجهزة العلاج الطبيعي والاستشفاء المتواجدة بالنادي والتي تم إضافة الجديد منها مؤخرا يما يخدم صالح الفريق في المناسبات المختلفة.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقدم كافة سبل الدعم للجهاز الطبي علي صعيد تحديث الأجهزة الطبية وشراء أفضل الأدوات والمعدات الحديثة التي تساعدنا في مشوار تخليص اللاعبين من الاصابات العضلية الناتجة عن ضغط المباريات.

وأوضح أن عملية الاستشفاء والبرامج الخاصة بهذا الأمر يتم تنفيذها بدقة مع اللاعبين من أجل تجهيزهم بشكل دائم للمباريات مؤكدًا علي تعاون جميع اللاعبين بشكل أكثر من رائع مع الجهاز الطبي من أجل اعدادهم للمباريات.

وأوضح الدكتور عبد المجيد إبراهيم أن جلسات العلاج الطبيعي المكثفة والبرامج التي نفذها اللاعبين قبل الحضور إلي المشاركة في كأس العالم للأندية اتت بثمارها في المباراة الاولي أمام الدحيل والتي شهدت مشاركة ثنائي عائد من الإصابة وهما محمد هاني وحسين الشحات بالإضافة إلي تجهيز بدر بانون أيضا بشكل سريع جدا بعد إصابته في المران قبل الاخير.