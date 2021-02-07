شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلى يملك "طموح مشروع" أمام البايرن.. وفريقى يحتاج 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلى، أن المارد الأحمر يملك طموح مشروع فى مباراته أمام بايرن ميونخ بنصف نهائى كأس العالم للأندية بقطر ، وقال محمد يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الطموح مشروع فى مباراة الاهلى والبايرن ، وعندما كنت مديراً فنياً للأهلى فى كأس العالم للأندية كنا على موعد مع بايرن ميونخ لو فوزنا فى أول مباراة ولكن لم يحدث والان حان موعد المواجهة الكبرى".

وأضاف محمد يوسف: " الأهلى سيلعب بدون ضغوط ، فقط هو مطالب بتقديم صورة مميزة للكرة المصرية والافريقية بل والعربية ، ليس أكثر والكرة وارد فيها كل شىء".

وعن فريقه قال محمد يوسف: " البنك الأهلى ينقصه فقط فوز يعيد الثقة للاعبين وينهى دوامة التعادلات ، وسوف نسعى لتحقيق ذلك فى المباراة المقبلة سواء ببطولة الدوري مع أسوان أو ببطولة كأس مصر".

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلى أمام الجونة بالتعادل، والتى جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف التقدم للبنك عن طريق عاصم صلاح بالدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من ضربة الجزاء بعد عرقلة مدافع الجونة للمهاجم فادى فريد، قبل أن يدرك لؤى وائل مدافع الفريق الساحلى هدف التعادل فى بداية الشوط الثانى باستغلال عرضية وتسديدها فى شباك محمود الزنفلى حارس مرمى فريق البنك الأهلى.