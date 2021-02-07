شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: لا ألعب على التعادل مع أسوان..ومفاجأة الأهلى واردة أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال المدير الفنى لأسوان، أن فريقه سوف يكمل مبارياته على ستاد بتروسبورت لنهاية الدور الاول للدوري ، وقال علاء عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" قدما مباراة جيدة أمام الانتاج الحربى في ظل ضغط جدول المباريات لأننا نلعب كل 3 أيام ، لعبنا منذ يومين ضد سيراميكا وتقدمنا في النتيجة وهم من تعادلوا، ونفس السيناريو حدث في مباراة الانتاج".

ويضيف علاء عبد العال: "أحاول أن أجعل صفقات يناير تشارك بشكل تدريجي في الفريق وأحاول تثبيت التشكيل الأساسي للفريق".

وعن كثرة التعادلات قال المدير الفنى لأسوان :"نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس. لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة ، لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل".

وتابع علاء عبد العال:" سوف نكمل مباريات الدور الاول على ستاد بتروسبورت وبعدها نقيم الموقف ونقرر هل نعود لملعب أسوان بالدور الثانى أم لا".

وعن مباراة الاهلى وبايرن ميونخ قال علاء عبد العال:" ليس مطلوب من الاهلى سوى تقديم مباراة كبيرة تليق ببطل أفريقيا ، ومش بعيد تحصل مفاجأة ونوصل لنهائى كأس العالم للأندية".

وواصل أسوان سلسلة تعادلاته في الدوري بتعادل خامس على التوالي منذ وصول علاء عبد العال مدرب الفريق الجديد، وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق على ملعب الأهلي والسلام، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الـ11 في المركز الـ11 من 11 مباراة، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة التاسعة في المركز الـ16 من 11 مباراة.