شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبايرن ميونخ فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن إرتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، فيما يرتدي بطل ألمانيا القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.