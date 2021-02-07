شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على القناة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد قناة بين سبورت المفتوحة .. تنقل مجموعة قنوات بين سبورت BeIN sport، مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى الدور النصف نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عبر قناتين أحدهما مفتوحة والأخرى مشفرة، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء غداً الأثنين على استاد أحمد بن علي.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

يعرض الخليج 365 تردد قناة بين سبورت المفتوحة والذى جاء كالتالى:

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بين سبورت المفتوحة .. الأهلي يرصد مكافآت

رصد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مكافآت استثنائية للاعبى الفريق الأحمر لتقديم عرض قوى ومشرف أمام بايرن ميونيخ الألماني، فى المباراة التي ستجمعهما غدا الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ولتحفيز اللاعبين على بذل أقصى ما فى وسعهم للظهور بمستوى قوي أمام بطل أوروبا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة .. الأهلي بالزي التقليدي

تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر، في مباراته ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس لعالم للأندية، بعد اعتباره صاحب الأرض، على أن يرتدي الفريق البافاري القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما سيرتدي الأهلي الشورت الأسود حتى لا يتشابه مع الشورت الخاص بالبايرن، وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المنظمة للبطولة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة .. سلبية مسحة الأهلي

أثبتت المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي في قطر سلبية اعينة لجميع العناصر، قبل خوض مباراتهم ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.