شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد الشناوى أسد العرين الأحمر فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى آمال الأهلاوية فى كأس العالم للأندية المقامة فى الدوحة أمام بايرن ميونيخ فى المواجهة التى ستجمعهما مساء غد الاثنين فى نصف نهائى مونديال الأندية، خاصة أنه نجح فى أول مهام كأس العالم أمام الدحيل القطرى فى الحفاظ على شباكه نظيفة والتصدى لأكثر من هجمة محققة للفريق القطرى.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا للحارس محمد الشناوى احتفالا بتحقيق أول "كلين شيت" للفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للاندية المقامة حاليا في قطر وجاء التعليق على الصورة "مباراة واحدة = شباك نظيفة".

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة، مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، والتى تستمر حتى 11 فبراير الجاري، وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30، حيث يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ونجح محمد الشناوى فى عام 2020 بتحقيق المزيد من النجاحات فى ظل تفوقه على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فى التصويت على جائزة أفضل لاعب عربي من شبكة "CNN" لعام 2020، فى ظل منافسته على جائزة أفضل لاعب عربى من شبكة "CNN"، مع كل من محمد صلاح نجم ليفربول، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، وسالم الدوسرى لاعب الهلال السعودي.

وتصدر تصويت شبكة "CNN" لجائزة أفضل لاعب عربي، سالم الدوسري مهاجم النصر بنسبة 41.5% بينما جاء محمد الشناوي فى المرتبة الثانية بنسبة 32.3% متفوقًا على كل من عبد الرازق حمدالله الذى حصل على نسبة 20.6% ومحمد صلاح الذى حصل على نسبة 5.5%.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد الشناوى تبرزها الصور التالية :



