شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير لـ"حازم إمام": أنت أقوى من كورونا ومنتظرين عودتك سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإعلامي أحمد شوبير، عن دعمه للنجم حازم إمام بعد أن أعلن الإعلامى سيف زاهر، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر شوبير صورة تجمعه بنجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وتمنى شفاءه قائلا: " الثعلب الصغير والنجم الجميل حازم إمام.. ألف سلامة عليك، انت أقوى من كورونا ومنتظرين عودتك سريعاً إن شاء الله".



احمد شوبير على تويتر

يشار إلى أن الإعلامى سيف زاهر، قد أعلن إصابة النائب حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا.

وقال الإعلامى سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أتمنى السلامة والشفاء العاجل للنائب الكابتن حازم إمام ويرجع لنا بالسلامة سريعا بإذن الله".

وكان حازم إمام، كابتن نادى الزمالك الأسبق، قد أحيا الذكرى الخامسة لرحيل والده الراحل حمادة إمام من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك حينما روى حكاية والده مع القلعة البيضاء حينما سجل خمسة أهداف بمرمى النادى الأهلى بنهائى كأس مصر لفريق 20 عام.

وكتب تحت عنوان "قصة الطائرة الحربية و لقب محمد الخامس" بوست مطول قال فيه: "لقب حمادة إمام بخلاف الثعلب بلقب آخر وهو "محمد الخامس"، وذلك يرجع لأنه عندما كان فى الـ 18 من عمره كان يلعب أحيانا مع فريق 20 سنة بالنادى فى ظل الذكاء والمهارات التى كان يتمتع بها، وعندما وصل فريق عشرين سنة إلى نهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى لتحديد البطل قرر الجهاز الفنى للقلعة البيضاء الاستعانه بحمادة إمام فى اللقاء لكنه كان برفقة والده الراحل يحى إمام فى قطاع غزة، خاصة أن والده كان نائباً لحاكم قطاع غزة وأراد أن يتفرغ ابنه للدراسة".