شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"رمضان صبحى": شايف طموح مصطفى محمد ونجوم الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى الإعلامى أحمد شوبير، بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى بعد تسجيله هدفين فى مستهل رحلته الاحترافية بالدوري التركى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "لازم أقول ياجماعة مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، إيه يابنى اللى بتعمله ده ، جالك عرض فرنسى بمبلغ كبير وناديك رفض وجالك عرض تركى يبقى أقل مقارنة بالعرض الفرنسى ولكنك وافقت وتمسكت بطموحك وروحت وعالطول انسجمت وسجلت هدفين ومكمل فى طموحك".

ويضيف شوبير: "هو ده الطموح يا رمضان يا صبحى، شوف مصطفى بيعمل إيه وطموحه إزاى فى الدوري التركى، فاكر يارمضان لما جالك عرض احتراف فى الدوري التركى ورفضته وقولت ده دوري ضعيف، لأ يا رمضان مش دوري ضعيف بس الطموح بيفرق".

وأكمل شوبير: " طب شوفت نجوم الأهلى فى المونديال، هيلاعبوا بايرن ميونخ ورغم وصول الأهلى لنصف النهائى هفضل أقول بطولة تكريمية زى كأس العالم للقارات، الأهلى ممكن يوصل للنهائى أو حتى ياخد البطولة بردو هفضل عند رأيى دى بطولة تكريمية لبطل كل قارة بس الطموح حلو، دول الناس اللى بتشرفنا ومعاهم محمد صلاح اللى قرب ياخد هداف الدوري الإنجليزى".

وتابع شوبير: "تريزيجيه وكوكا وأحمد حجازى وكل الناس اللى عندها طموح وبنقعد نفتخر بيهم ونتكلم عنهم، واللى حسام البدرى كنت معاه امبارح وقالى هتجنن بيهم وعايزهم كلهم يلعبوا ويشاركوا ويتألقوا عشان منتخب مصر".

وعن مباراة الأهلى وبايرن ميونخ قال شوبير: "موسيمانى مش مبطل هرى ونكت شغال محاضرات ومذاكرة ودراسة وتحفيز للاعبين".

وعن مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى علق شوبير: "مباراة خارج التوقعات ليس لخسارة الزمالك من الغزل ولكن لأن زعيم الثغر يملك لاعبين مميزين وجهاز فنى رائع ".

وأردف شوبير: "معرفش ليه الناس زعلت لما جنش قال إن محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر ، حقه ياجماعة يقول رأيه هو ايه اللى يزعل فى الكلام ده ماهو بيقول الواقع".

وأصبح مصطفى محمد أول لاعب مصرى ينجح فى تسجيل هدف فى ديربى جالطة سراى وفناربخشة عبر تاريخه، بعد الهدف الذى سجله فى شباك فريق فناربخشة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى قمة مباريات الجولة الـ 24 من الدوري التركي، ويعد هدف النجم المصرى فى شباك فناربخشة الثانى له خلال مباراتين، بعد تسجيله أول أهدافه فى ظهوره الأول مع جالطة سراى فى مرمى باشاك شهير فى الجولة الماضية من ركلة جزاء.