شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندرى.. سيف الجزيرى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلاً على الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي يدخلها الفارس الأبيض باحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها في المواجهة الأخيرة أمام غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، فيما يبحث زعيم الثغر عن مواصلة انتصاراته واستغلال نشوته بعد الفوز الضخم على مصر المقاصة بنتيجة 4 / 0.
ترتيب الفريقين قبل المباراة
التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور
الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري
تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك
على الجانب الآخر، شدد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة توخى الحذر واحترام الخصم خاصة وإنه سيكون لديه رغبة في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام غزل المحلة، مطالبًا لاعبيه بالتأمين الدفاعى المحكم مع العمل على استغلال المساحات خلف لاعبو الزمالك، كما شدد على ضرورة استغلال انصاف الفرص أمام مرمى محمد أبو جبل، ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: داميون لوى – كريم الديب – مروان عطية – السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور - عبد الغنى محمد – عمار حمدى – محمد الصباحى – رزاق سيسه، خط الهجوم: روماريو.