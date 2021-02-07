شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندرى.. سيف الجزيرى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلاً على الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي يدخلها الفارس الأبيض باحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها في المواجهة الأخيرة أمام غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، فيما يبحث زعيم الثغر عن مواصلة انتصاراته واستغلال نشوته بعد الفوز الضخم على مصر المقاصة بنتيجة 4 / 0.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلها.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

ويفاضل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، بين التونسى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد، في ظل إصابة المغربى أشرف بن شرقى بكدمة فى ضلوع الصدر، كما يغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام غزل المحلة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الزمالك

على الجانب الآخر، شدد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة توخى الحذر واحترام الخصم خاصة وإنه سيكون لديه رغبة في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام غزل المحلة، مطالبًا لاعبيه بالتأمين الدفاعى المحكم مع العمل على استغلال المساحات خلف لاعبو الزمالك، كما شدد على ضرورة استغلال انصاف الفرص أمام مرمى محمد أبو جبل، ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: داميون لوى – كريم الديب – مروان عطية – السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور - عبد الغنى محمد – عمار حمدى – محمد الصباحى – رزاق سيسه، خط الهجوم: روماريو.