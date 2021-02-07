الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم، ومن المتوقع ظهور سيف الدين الجزيري لأول مرة بقميص الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري we المصري.

يدخل الزمالك مباراته اليوم متربعًا على قمة ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.