رمضان صبحي يقاضي صفحات فيسبوك بسبب "التشهير والتحريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عن اتخاذ محاميه إجراءات قانونية ضد بعض صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر رمضان عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل صورة من منشور محاميه، والذي جاء فيه: "يعلن مكتب أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن/ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بأنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معنونة باسم Seif Eldin Assad Elakhras وصفحة تخاطيف مع شريف".

وأضاف: "وذلك بسبب ما قاما به من سب وإساءات لفظية وتشهير وتحريض في حق اللاعب".

يذكر أن رمضان صبحي تسبب في أزمة كبرى بعد رحيله عن الأهلي بشكل مفاجئ وانتقاله إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارته إلى هدرسفيلد الإنجليزي.