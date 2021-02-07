يوسف: لنستمتع بمباراة الأهلي وبايرن "دون ضغوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد يوسف المدير الفني الحالي للبنك الأهلي، إن فريق الأهلي سيواجه بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مضيفًا أن المباراة بمثابة طموح وأمل وحلم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في تمام الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية على ستاد أحمد بن علي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال يوسف: "الأهلي سيواجه بطل أوروبا، نادي مصنف عالميًا، تلك المواجهة كانت لتتحقق عام 2013 لكننا أخفقنا أمام جوانجو الصيني بهدفين دون رد في ربع النهائي".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "لنستمتع بالمباراة دون ضغوط، وبدون تحميل اللاعيبن والجهاز ما يزيد عن طاقتهم".

وأتم: "المباراة بمثابة طموح وأمل وحلم، لو لعب الأهلي بدون ضغوط سيقدم أفضل ما عنده، نعم الفروق كبيرة لكن تقدر تقدم مباراة جيدة".

جدير بالذكر أن الأهلي تفوق على الدحيل في مباراة ربع النهائي بهدف دون رد سجله حسين الشحات.