علاء عبدالعال عن مواجهة الأهلي لبايرن: قادرون على تحقيق المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لنادي أسوان أن الأهلي قادر ويستطيع تحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ويلعب الأهلي أمام بايرن ميونيخ مساء الإثنين بنصف نهائي كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" براديو أون سبورت" "خطوة رائعة للنادي الأهلي التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، فرصة جديدة لتحقيق إنجاز جيل أبوتريكة وجمعة".

وتابع "ليس مطلوب من الأهلي سوى اللعب دون ضغوط وتقديم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا وفريق مميز جدا يستهدف اللقب كما هو حال كل أندية أوروبا التي شاركت من قبل".

واختتم "لدي ثقة أن الأهلي يستطيع تحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ والتأهل للنهائي إن شاء الله، أتمنى لهم التوفيق".