التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وسيتي في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، سيحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول في مباراة الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل سيتي مباراة اليوم متربعًا على قمة جدول بريميرليج برصيد 47 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون)، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

تشكيل ليفربول لمباراة اليوم قد يشهد الدفع بأحد العناصر الجديدة الي تعاقد معها الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم الثنائي أوزان كاباك وبنجامين ديفيز.

وبحسب التقارير، فقد يدفع كلوب في مباراته اليوم ضد مانشستر سيتي بالمدافع أوزان كاباك لدعم الخط الخلفي بجوار فابينيو، ترنت ألكسندر-أرنولد وآندي روبيرتسون.

على الناحية الأخرى، يدخل سيتي المباراة مفتقدًا أكثر من عنصر أساسي في تشكيل فريقه مثل كيفين دي بروين وناثان آكي بسبب الإصابة، وسيرجيو أجويرو للتعافي من فيروس كورونا.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فابينيو، ترنت ألكسندر- أرنولد، أوزان كاباك.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياش، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، فيل فودين.