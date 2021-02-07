بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول وسيتي.. الزمالك يتحدى الاتحاد.. ومونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي ضمن 4 مباريات من المنافسة.

كما ستقام مباراة تحديد المركز الخامس لبطولة كأس العالم للأندية بين الدحيل القطري- مستضيف البطولة- وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

كما من المقرر أن يلتقي بالميراس البرازيلي مع تيجريس المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية.

من ناحية أخرى، تقام مباراتان ببطولة الدوري المصري الممتاز بالجولة الـ21، حيث من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد، بينما يستضيف غزل المحلة نظيره وادي دجلة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس العالم للأندية

5:00- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي x الدحيل القطري

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1, beIN Sports HD).

8:00- بالميراس البرازيلي x تيجريس أونال المكسيكي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1).

الدوري الإنجليزي الممتاز (الجولة الـ23)

2:00 توتنهام x وست بروميتش ألبيون

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).

4:00- وولفرهامبتون x ليستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5).

6:30- ليفربول x مانشستر سيتي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).

9:15- شيفيلد يونايتد x تشيلسي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5).

5:15- أتليتك بلباو x فالنسيا

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).

10:00- ريال بيتيس x برشلونة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).

الدوري الفرنسي (الجولة الـ24)

10:00 مارسيليا x باريس سان جيرمان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2).

الدوري المصري (الجولة 12)

2:30- وادي دجلة x غزل المحلة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).

7:30- الزمالك x الاتحاد السكندري

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD).