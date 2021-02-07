مونديال الأندية.. كيف خطط موسيماني لإيقاف نجوم بايرن ميونخ ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يخطط بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، تعتمد على التأمين الدفاعى وتضييق الخناق على لاعبى بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة فى صفوف البايرن، للحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب.

وتعتمد خطة موسيمانى على أن يكلف لاعبى الدفاع والوسط بمراقبة رباعى هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكى وسيرج جنابرى وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألمانى ومصدر الإزعاج فى صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب فى المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيمانى على تضييق الخناق عليهم.

ويتطلع موسيمانى ومعاونوه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا، وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرج جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق آخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية، لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفنى الأخطاء التى ظهرت فى أداء لاعبى الفريق أمام الدحيل، وكان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء الأهلى بشكل واضح أمام بطل قطر الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم الأهلى لولا تألق محمد الشناوى الذى أنقذ مرماه من عدة أهداف مُحققة ،ويتحدث موسيمانى مع لاعبيه بشأن علاج هذه الأخطاء وأبرزها التمركز الدفاعى بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفى مقدمتهم محمد هانى الذى كان أسوأ لاعب فى الفريق خلال مبارة الدحيل رغم أنه قدم مباريات جيدة الفترة الماضية