موعد القمة النارية بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم..والقنوات الناقلة للمباراة

الشارقة - اميمة ياسر - سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع القمة النارية بين فريق ليفربول ومانشستر سيتي علي ملعب الأنفيلد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدارة البطولة بـ47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون, أما ليفربول فيتواجد في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd2، 4k.