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موعد القمة النارية بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم..والقنوات الناقلة للمباراة

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الشارقة - اميمة ياسر - سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع القمة النارية بين فريق ومانشستر سيتي علي ملعب الأنفيلد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدارة البطولة بـ47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون, أما ليفربول فيتواجد في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت .

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd2، 4k.

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MO Nasa

MO Nasa

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