أمم أفريقيا للمحليين 2021: غينيا تفوز على الكاميرون وتحتل المركز الثالث

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دوالا (أ ف ب) - احتلت غينيا المركز الثالث في النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، بفوزها على الكاميرون المضيفة بهدفين نظيفين في دوالا السبت.

وهي افضل نتيجة لمنتخب غينيا في ثلاث مشاركات له في البطولة، بعد المركز الرابع قبل خمسة أعوام في رواندا.

وتقدمت غينيا التي خسرت أمام مالي في نصف النهائي، منذ الدقيقة التاسعة عبر مورالاي سيلا الذي راوغ عدة لاعبين واطلق تسديدة تحولت الى شباك الحارس حاشو كيريدو بعد اصطدامها بزميله بيار إيتامي.

وضاعف مامادوبا بانغورا النتيجة وحسم الفوز لصالح منتخب بلاده في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).

وخرج لاعبو الكاميرون بين الشوطين تحت وابل من صافرات الاستهجان من قبل الجماهير المنتشرة في المدرجات، بعدما سُمح بحضور 25 بالمئة من قدرة استيعاب الملعب التي تصل الى 40 ألف متفرج بسبب الاجراءات المشددة المتبعة اثر تداعيات جائحة "كوفيد-19".

ولم تنجح الكاميرون في تسجيل هدف الشرف في الشوط الثاني برغم استحواذها على الكرة، فيما وقف الحارس موسى كامارا سدا منيعا أمام محاولات الدولة المضيفة.

وتقام المباراة النهائية الاحد بين مالي وحامل اللقب المغرب.