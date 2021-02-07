شكرا لقرائتكم خبر عن قوانين كورونا بالدورى.. تأجيل المباريات لإصابة حارسين آخر تقاليع الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعديلات شبه يومية يصدرها اتحاد الكرة، بشأن تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد وهو ما بات أمرا محيرا للأندية فى ظل عدم وجود بند واضح لحسم تأجيلات المباريات بسبب إصابات كورونا فى صفوف أى فريق ففى بداية الموسم الحالى أعلنت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق عدم تأجيل أى مباراة لأى فريق بالدورى إلا فى حالة ظهور 16 إصابة بالكورونا، قبل أن تأتى اللجنة الثلاثية الحالية وتقرر إلغاء هذا القرار على أن يتم تأجيلها فى حالة وجود 5 إصابات كورونا فى أى فريق.

ثم قررت اللجنة الثلاثية بعد ذلك تأجيل مباريات أى فريق فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم حال إصابة إثنين من حراسه بفيروس كورونا المستجد، وأخطرت الجبلاية الأندية بهذا الأمر، وكشف مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل أى مباراة حال وجود 5 حالات كورونا فى فريق واحد بينهم حارس مرمى واحد، أما إذا اقتصرت الإصابات على اثنين من حراس المرمى فسيتم أيضا تأجيل اللقاء.