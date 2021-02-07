شكرا لقرائتكم خبر عن قوانين كورونا بالدورى.. تأجيل المباريات لإصابة حارسين آخر تقاليع الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعديلات شبه يومية يصدرها اتحاد الكرة، بشأن تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد وهو ما بات أمرا محيرا للأندية فى ظل عدم وجود بند واضح لحسم تأجيلات المباريات بسبب إصابات كورونا فى صفوف أى فريق ففى بداية الموسم الحالى أعلنت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق عدم تأجيل أى مباراة لأى فريق بالدورى إلا فى حالة ظهور 16 إصابة بالكورونا، قبل أن تأتى اللجنة الثلاثية الحالية وتقرر إلغاء هذا القرار على أن يتم تأجيلها فى حالة وجود 5 إصابات كورونا فى أى فريق.
وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خصم المبالغ التى أنفقتها لعمل مسحات كورونا للاعبين قبل مباريات الدورى من مستحقات الأندية لدى الجبلاية، وسددت الجبلاية حتى الآن للجهات المسئولة عن المسحات 24 مليون جنيه من أصل 50 مليون جنيه، وكانت اللجنة قد ألغت المسحات واكتفت بتحليل رابيد تيست قبل العودة مجددا للمسحات.