شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ضد لافيينا.. المنافس رقم 70 للدراويش فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت قرعة منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، عن مواجهة الإسماعيلى مع فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع، ويعد لافيينا هو الفريق رقم 70 الذي يواجه الدراويش بمنافسات بطولة كأس مصر، وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 للكأس عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، على أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة.

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى، وبدأ الفريق استعداداته باجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين داخل الفندق قبل انطلاق المران لطى صفحة المباراة الماضية والسعى نحو حصد انتصار أمام الفريق السكندري.

المران اشتمل تدريبات بدنية للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال، كما تم تنفيذ بعض الجمل الفنية منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، إضافة لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم.

ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة ثم الاتحاد فى تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التى يعيشها الفريق حيث لم يحقق أى فوز فى عام 2021 ، منذ فوزه على أسوان فى ديسمبر الماضى وهو الفوز الوحيد للدراويش فى الدوري.. ويترقب الجهازا لفنى لقاء الزمالك والاتحاد غدا للوقوف على مستوى سيد البلد.

ويجهز الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمد طه، محمد عادل لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة التى أقيمت على ستاد الإسماعيلية عصر الأربعاء باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.