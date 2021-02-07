الأهلي يرصد مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيه على تقديم عرض قوى أمام البايرن

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القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مكافآت استثنائية للاعبى الفريق الأحمر لتقديم عرض قوى ومشرف أمام بايرن ميونيخ الألماني، فى المباراة التي ستجمعهما غدا الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، ولتحفيز اللاعبين على بذل أقصى ما فى وسعهم للظهور بمستوى قوي أمام بطل أوروبا.

ويمني مجلس الأهلي والجهاز الفني النفس أنم يقدم اللاعبون عرضاً قوياً ويثبتوا للجميع أن الفريق الأحمر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وقادرون على مواجهة أى فريق في العالم بفضل تاريخه وشخصيته التى تحتم على لاعبيه التحلى بروح الشجاعة والعزيمة، رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين، والمسافة الكبيرة فى القيمة السوقية بين الناديين، بخلاف أن الفريق البافاري يعيش أزهى عصوره الكروية تحت قيادة هانز فليك.

ويفضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لأنها ستمكنه من تضييق المساحات على على لاعبي البايرن، وكذلك تمنحه أفضلية في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعات لاعبي الفريق البافاري.

ويتطلع موسيمانى ومعاونوه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب بطل أوربا، وأبرزهم مولر وليفاندوفسكى وسيرجى جنابرى وكيميتش وكومان وغيرهم من نجوم الفريق الألمانى الذى يُقدم كرة جماعية وهجومية ولديه لياقة بدنية قد لا تتواجد فى أى فريق آخر فى العالم على الأقل خلال الفترة الماضية، لذا يأمل موسيمانى خلال تدريبات الفريق الأخيرة ومن خلال جلساته مع لاعبى الفريق بشأن إيجاد أفضل طريقة لغلق مفاتيح لعب ألمانيا والخروج بأقل الخسائر من هذه المواجهة التاريخية.

على صعيد متصل، يعالج المدير الفنى الأخطاء التى ظهرت فى أداء لاعبى الفريق أمام الدحيل والت كان أبرزها فى الشوط الثانى بعدما تراجع أداء الأهلى بشكل واضح أمام بطل قطر الأمر الذى منح الفرصة لصاحب الأرض لأن يتوغل ويهاجم الأهلى لولا تألق محمد الشناوى الذى أنقذ مرماه من عدة أهداف مُحققة ،ويتحدث موسيمانى مع لاعبيه بشأن علاج هذه الأخطاء وأبرزها التمركز الدفاعى بجانب تراجع مستوى بعض اللاعبين وفى مقدمتهم محمد هانى الذى كان أسوأ لاعب فى الفريق خلال مبارة الدحيل رغم أنه قدم مبارايات جيدة فى الفترة الماضية.