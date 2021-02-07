شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم وغدًا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار محبي كرة القدم اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة وفق جدول مباريات كأس العالم للأندية لمشاهدة مباراتي بالميراس وتيجريس فى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021 ، وتظل الأنظار معلقة أيضًا هناك اليوم أيضًا لمشاهدة مباراة الدحيل وأولسان لتحديد الفائز بالمركز الخامس فى كأس العالم للأندية ولا تستطع العيون أن تغمض الجفون قبل أن تأتي مباراة الغد لتشاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ليكتمل نصاب الفريقين الفائزين من مباراة اليوم بين بالميراس وتيجرس ومباراة غدًا بين الأهلي بايرن ميونخ انتظارًا لنهائي كأس العالم للأندية.

مباراة بالميراس وتيجريس فى كأس العالم للأندية

تجربة فريدة من نوعها أن يلتقى فريقان لم يسبق لهما المشاركة فى كأس العالم للأندية وهذا يحدث اليوم حيث يلتقي بالميراس البرازيلي وتيجريس أونال المكسيكسي وهي المباراة التي وصفها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بأنها قمة لاتينية.

عاني بالميراس من سوء النتائج فى الدوري البرازيلي بعد أن حقق تعادلين متتالين بعد هزيمتين متتاليتن وتراجع ترتيبه إلى المركز السادس، أما تيجريس فإنه يعول على مهاجمه جيناك الذى حقق هدفين فى مباراة أولسان هيونداي وليكون بذلك هداف كاس العالم للاندية حتى الآن.

موعد مباراة بالميراس وتيجريس فى الدور نصف نهائى كأس العالم للأندية اليوم

مباراة بالميراس وتيجريس ||>> ستاد المدينة التعليمية ، الأحد الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة مساءًا بتوقيت قطر الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتيجريس : قناة بي إن سبورت 1 – beIN Sports HD 1 .

موعد مباراة الدحيل وأولسان هيونداي لتحديد الفائز بالمركز الخامس فى كأس العالم للأندية اليوم

مباراة الدحيل وأولسان هيونداي ||> ستاد أحمد بن علي ، الأحد الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مصر ، الخامسة مساءًا بتوقيت قطر ، الخامسة مساءًا السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل وأولسان هيونداي : قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD ، وقناة بي إن سبورت 1 – beIN Sports HD 1 المشفرة.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى بالدور نصف نهائى كأس العالم للأندية غدًا

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ||> ستاد احمد بن علي ، الإثنين الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر ، التاسعة مساءًا بتوقيت قطر التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ : قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD ، وقناة بي إن سبورت 1 – beIN Sports HD 1 المشفرة.