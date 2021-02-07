شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الجونة بالجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تقام الأربعاء المقبل باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن قميصه الجديد بشكل رسمي، حيث زين الذئب التصميم الجديد لقميص الفريق، وهو شعار فريق المقاولون المتعارف عليه حيث يلقب الفريق بـ "ذئاب الجبل"، نسبة إلى الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون.

من جانبه، أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادى المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2، إن اللاعب سيفيد الزمالك، وسيظهر مستواه كلما شارك فى المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.

وأضاف المشرف العام على الكرة في المقاولون أن مسابقة الدورى هذا الموسم قوية، وهو أحد أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم تجانس اللاعبين الجدد مع الفر يق حتى الآن، بخلاف تواجد إصابات في صفوف المقاولون خلال الفترة الماضية، إلان النتائج ستتحسن تدريجيا مع تجانس الصفقات الجديدة.